رسميًا.. جمال باجندوح ينتقل إلى نادي فارازدين الكرواتي

أعلن نادي فارازدين الكرواتي تعاقده رسميًا مع جمال باجندوح، لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق.

وكان اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، قرر الاستغناء عن باجندوح وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في، يوليو المقبل.

وتدرَّج جمال باجندوح في الفئات السُّنية لأندية: ويمبورن تاون وبورنموث الإنجليزيين، قبل أن يوقّع معه الاتحاد في العام 2013، واستطاع خلالها اللاعب الفوز مع الفريق ببطولات كأس الملك مرتين، وكأس ولي العهد.

Varaždine – predstavljamo vam naše novo pojačanje! // Varaždin – we present you our latest addition to the team! @jamal_bajandouh pic.twitter.com/cr1Sdfnch6 — NK Varazdin (@NKVarazdin) July 13, 2019

وكان الاتحاد أعلن موعد المعسكر التحضيري للموسم المقبل والذي يبدأ مطلع يوليو المقبل حتى أغسطس بين بريطانيا والإمارات استعدادًا لمباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني.

ودافع ”باجندوح“ عن شعار اتحاد جدة في 130 مباراة لم يسجل خلالها سوى هدفين فقط، وصنع 3 أهداف بحكم موقعه وسط الملعب.

يذكر أن اتحاد جدة أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة.