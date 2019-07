رسميًا.. جمال باجندوح ينتقل إلى نادي فارازدين الكرواتي

أعلن نادي فارازدين الكرواتي تعاقده رسميًا مع جمال باجندوح، لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق.

وكان اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، قرر الاستغناء عن باجندوح وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في، يوليو المقبل.

وتدرَّج جمال باجندوح في الفئات السُّنية لأندية: ويمبورن تاون وبورنموث الإنجليزيين، قبل أن يوقّع معه الاتحاد في العام 2013، واستطاع خلالها اللاعب الفوز مع الفريق ببطولات كأس الملك مرتين، وكأس ولي العهد.

Varaždine – predstavljamo vam naše novo pojačanje! // Varaždin – we present you our latest addition to the team! @jamal_bajandouh pic.twitter.com/cr1Sdfnch6

