رسميًا.. جمال باجندوح يلحق بأحمد عسيري ويغادر نادي الاتحاد السعودي

أبلغت إدارة نادي الاتحاد السعودي رسميًا اللاعب جمال باجندوح بعدم رغبتها في تجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة، ليغادر اللاعب أسوار العميد.

وكانت الإدارة أيضًا قد أبلغت قائد الفريق أحمد عسيري بعدم الرغبة في تجديد التعاقد معه هو الآخر، ليغادر اللاعبان فريقهما في 24 ساعة.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن طلب مدرب الفريق لويس سييرا من إدارة الاتحاد تجديد التعاقد مع اللاعب، قبل أن يحدث عكس ما نقلته تلك التقارير.

وكانت تقارير تحدثت عن رغبة نادي الشباب في التعاقد مع كل من أحمد عسيري وجمال باجندوح، قبل أن يخرج أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بالنادي لينفي تلك التقارير.