نادي الاتحاد السعودي يراقب خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوي

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، أن العميد رصد اللاعب خاما بيليات نجم منتخب زيمبابوي للتوقيع معه في سوق الانتقالات الصيفي.

ويلعب بيليات في جنوب أفريقيا مع نادي كايزر تشيفز، ويرتبط معهم بتعاقد يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وتم اختياره مؤخرًا كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد أوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وسبق لنادي النصر أن فاوض اللاعب كثيرًا إبان تواجده مع صن داونز، قبل أن تفشل الصفقة نظير مغالاة ناديه الجنوب أفريقي في مطالباته المادية.

وترغب إدارة الاتحاد في التعاقد مع صانع لعب رقم 10 حيث ارتبط اسمها باسم اللاعب الأرجنتيني فيشيو، لكن حتى الآن لم يتقدم الاتحاد بعرضه الرسمي لضم اللاعب.