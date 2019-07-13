نادي الشباب السعودي يعلن رسميًا تعاقده مع الحارس عبدالله العويشير

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم السبت، تعاقده مع عبد الله العويشير حارس مرمى النصر، لمدة عام، على سبيل الإعارة.

وذكر نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن مراسم توقيع العقود تمت في مقر النادي، بحضور خليف الهويشان المدير التنفيذي لنادي الشباب، والحارس العويشير.

وأنهى الشباب، مشواره في الدوري السعودي للمحترفين في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

وبات العويشير (28 عامًا) الحارس الثاني الذي تتعاقد معه إدارة نادي الشباب، بعدما ضمت مروان الحيدري من نادي الهلال.

وبدأ العويشير مشواره في كرة القدم مع نادي الفتح الذي تركه مطلع الموسم الماضي لمصلحة النصر، وخاض مع الأخير مباراة واحدة أمام الفيصلي في الدور الثاني، قبل أن ينتقل إلى أُحد كلاعب هاوٍ.

ومع أُحد، خاض العويشير 6 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي ودّعه النادي المنتمي إلى المدينة المنورة بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى.