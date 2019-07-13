أهداف مباراة الهلال ورابيد لينز.. 11-0 لـ“الزعيم“ (فيديو)

أهداف مباراة الهلال ورابيد لينز.. 11-0 لـ“الزعيم“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

يتقدم نادي الهلال السعودي بخمسة أهداف نظيفة في شباك نظيره رابيد لينز، في ثاني المباريات الودية التي يخوضها الفريق بمعسكره في النمسا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق سوريانو.

فيما جاء الثاني في الدقيقة 15 عن طريق أحمد أشرف.

وجاء الثالث في الدقيقة 20 عن طريق بوتيا.

وجاء الرابع عن طريق أحمد أشرف في الدقيقة 30.

وأضاف سوريانو الهدف الخامس للهلال مع الدقيقة 34.

كارلوس إدواردو يضيف الهدفين السادس والسابع للهلال في الدقيقتين 54، و56.

إدواردو يضيف الهدف الثامن للهلال في الدقيقة 59.

خالد آل جبيع يضيف الهدف التاسع للزعيم في الدقيقة 60.

هتان باهبري يضيف الهدف العاشر في الدقيقة 71.

هتان باهبري يضيف الهدف الحادي عشر في الدقيقة 84.

وكان نادي الهلال قد خاض أولى مواجهاته الودية ضد سيبتال النمساوي وفاز بعشرة أهداف دون مقابل في المباراة التي شهدت هاتريك من بافيتيمبي غوميز وثنائي من كارلوس إدواردو.

يذكر أن الزعيم سيلعب ست مباريات ودية خلال فترة إعداده الموسم الجديد، تحدد منها أربعة حتى الآن، وسيتم تحديد آخر اثنين لاحقًا.

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