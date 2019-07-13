أهداف مباراة الهلال ورابيد لينز.. 11-0 لـ“الزعيم“ (فيديو)

يتقدم نادي الهلال السعودي بخمسة أهداف نظيفة في شباك نظيره رابيد لينز، في ثاني المباريات الودية التي يخوضها الفريق بمعسكره في النمسا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق سوريانو.

الهلال 1×0 رابيد لينز النمساوي – هدف سوريانو HD

pic.twitter.com/SsECuPpc9C — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) July 13, 2019

فيما جاء الثاني في الدقيقة 15 عن طريق أحمد أشرف.

الهلال 2×0 رابيد لينز النمساوي – هدف احمد اشرف HD

pic.twitter.com/t9NGf3WljH — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) July 13, 2019

وجاء الثالث في الدقيقة 20 عن طريق بوتيا.

الهلال 3×0 رابيد لينز النمساوي – هدف بوتيا HD

pic.twitter.com/Ajb0iTFNuP — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) July 13, 2019

وجاء الرابع عن طريق أحمد أشرف في الدقيقة 30.

الهلال 4×0 رابيد لينز النمساوي – هدف احمد اشرف HD

pic.twitter.com/mAkicXlYRI — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) July 13, 2019

وأضاف سوريانو الهدف الخامس للهلال مع الدقيقة 34.

الهلال 5×0 رابيد لينز النمساوي – هدف سوريانو HD

pic.twitter.com/uf7pN8AZLS — قمم كرة القدم ™ (@Top_Foottbal) July 13, 2019

كارلوس إدواردو يضيف الهدفين السادس والسابع للهلال في الدقيقتين 54، و56.

إدواردو يضيف الهدف الثامن للهلال في الدقيقة 59.

خالد آل جبيع يضيف الهدف التاسع للزعيم في الدقيقة 60.

هتان باهبري يضيف الهدف العاشر في الدقيقة 71.

هتان باهبري يضيف الهدف الحادي عشر في الدقيقة 84.

وكان نادي الهلال قد خاض أولى مواجهاته الودية ضد سيبتال النمساوي وفاز بعشرة أهداف دون مقابل في المباراة التي شهدت هاتريك من بافيتيمبي غوميز وثنائي من كارلوس إدواردو.

يذكر أن الزعيم سيلعب ست مباريات ودية خلال فترة إعداده الموسم الجديد، تحدد منها أربعة حتى الآن، وسيتم تحديد آخر اثنين لاحقًا.