رسميًا.. نادي الهلال السعودي يضم جانغ هيون سو (فيديو وصور)

أعلن نادي الهلال السعودي، السبت، رسميًا، تعاقده مع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

وقال الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”وقعت إدارة النادي برئاسة سعد بن نافل، عقدًا مع اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، ويمتد عقد المحترف الكوري لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل (2019/2020)، مع أفضلية التجديد لموسم رابع.

وأضاف النادي السعودي أن جانغ هيون سو التحق بمعسكر الهلال المقام حاليًا في مدينة لينز النمساوية.

وبحسب موقع الهلال، فإن جانغ هيون سو، البالغ من العمر 27 عامًا، لعب لأندية طوكيو الياباني على فترتين، وغوانزو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في الألعاب الآسيوية 2014.

أشار موقع الهلال إلى أن جانغ هيون سو لعب 4 مباريات مع المنتخب الكوري الجنوبي الأولمبي، و5 مع منتخب تحت 23 عامًا، و21 مباراة مع منتخب تحت 20 عامًا.

ولعب المدافع جانغ هيون سو 58 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية الأول، سجل فيها 3 أهداف.