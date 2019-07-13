رسميًا.. نادي الهلال السعودي يضم جانغ هيون سو (فيديو وصور)

أعلن نادي الهلال السعودي، السبت، رسميًا، تعاقده مع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.
وقال الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”وقعت إدارة النادي برئاسة سعد بن نافل، عقدًا مع اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، ويمتد عقد المحترف الكوري لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل (2019/2020)، مع أفضلية التجديد لموسم رابع.
وأضاف النادي السعودي أن جانغ هيون سو التحق بمعسكر الهلال المقام حاليًا في مدينة لينز النمساوية.
وبحسب موقع الهلال، فإن جانغ هيون سو، البالغ من العمر 27 عامًا، لعب لأندية طوكيو الياباني على فترتين، وغوانزو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في الألعاب الآسيوية 2014.
أشار موقع الهلال إلى أن جانغ هيون سو لعب 4 مباريات مع المنتخب الكوري الجنوبي الأولمبي، و5 مع منتخب تحت 23 عامًا، و21 مباراة مع منتخب تحت 20 عامًا.
ولعب المدافع جانغ هيون سو 58 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية الأول، سجل فيها 3 أهداف.
???????? الهكر @HyunJjhshs20 هلالي #انفوجرافيك_الهلال#جانغ_هلالي #الهلال pic.twitter.com/z0NXaYxxJC
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 13, 2019
???? تعرّف على جانغ هيون سو ????????#جانغ_هلالي ????#انفوجرافيك_الهلال #الهلال pic.twitter.com/JfQscbT3hl
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 13, 2019
???? وصل الكوري الجنوبي ”جانغ هيون سو“ قبل قليل إلى مقر معسكر #الهلال_في_النمسا حيث كان في استقباله مدير إدارة كرة القدم بالنادي الأستاذ ”سعود كريري“#الهلال pic.twitter.com/RCLGdtBpkZ
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 13, 2019
???? The Hacker is Blue ????????#الهلال#فيديو_الهلال#جانغ_هلالي pic.twitter.com/vDzvyJ2Wjx
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 13, 2019