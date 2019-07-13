ماذا قال صفوان السويكت بعد انتخابه رئيسًا لنادي النصر السعودي؟ (فيديو)

تداول عدد من الإعلاميين الذين قاموا بتغطية انتخابات نادي النصر السعودي، يوم السبت، تصريحات وفيديوهات لرئيس ”العالمي“ الجديد صفوان السويكت، بعد انتخابه رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وفاز السويكت برئاسة ”العالمي“ بعد حصوله على 5463 صوتًا بنسبة 99%، مقابل 7 أصوات للمرشح نصر النصر و3 أصوات للمرشح صالح الأطرم.

وتضم قائمة السويكت كلًا من المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبدالرحمن الشهري، وسلمان الحلافي، وناصر الجميد.

وبلغ عدد الحضور في الجمعية العمومية لنادي النصر 31%، أي بزيادة 6% عن العدد المطلوب قانونيًا، والتي حددته الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق.

وقال السويكت: ”أشكر الإدارة السابقة برئاسة أخي سعود آل السويلم على ما قدموه من جهد وعمل، وسنسير على نهجهم في استمرار العمل المؤسساتي في النادي“.

وأضاف: ”سنجيب على كل الأسئلة التي تخص خططنا المستقبلية والتنظيمات الإدارية والأمور المالية، ولكن بعد الإعلان الرسمي من هيئة الرياضة“.

وشدد في فيديو منفصل مع الإعلامي علي العنزي: ”السيل قادم إن شاء الله“، في إشارة لجماهير فريقه بشأن الصفقات المقبلة.

???? | رئيس #النصر الأستاذ "صفوان السويكت" ورسالته لـ جماهير العالمي .

– السيل قادم ان شاء الله ????????

pic.twitter.com/eIL0qEjJ5i — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) July 13, 2019

من هو صفوان السويكت؟

السويكت من الأسماء البارزة والمعروفة في عالم القانون المالي والتمويل والاستثمار، حيث حصل على شهادة الماجستير في القانون من المعهد العالي للقضاء بتقدير عام ”ممتاز“، في عام 2007.

وفي عام 2010، أتم صفوان السويكت الجزء الأول من الشهادة المتخصصة العالية، والتي تعادل درجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل من معهدINCEIF.

وفي نفس العام، حصل رئيس النصر الجديد على ماجستير العلوم في التمويل والاستثمار البنكي من كلية إدارة الأعمال، بتقدير عام ”ممتاز“، من جامعة ريدنج في المملكة المتحدة.

الدكتور صفوان بن سليمان السويكت رئيساً منتخباً لمجلس إدارة نادي #النصر لمدة أربع سنوات ????#صفوان_السويكت_رئيس_النصر pic.twitter.com/pZH3SFNYpp — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 13, 2019

وأنهى السويكت حياته العلمية حتى الآن بدكتوراه في القانون من المعهد العالي للقضاء، بتقدير عام ممتاز، عام 2016.

ولا يُعد السويكت رجل علم فقط، حيث إن خبراته العملية في الحياة لا تقل عن خبراته العلمية، فهو كان ولا يزال اسمًا معروفًا في سماء الاستثمار داخل المملكة وخارجها، كما عمل محاميًا معتمدًا لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وأصبح مستشارًا اقتصاديًا معتمدًا لدى وزارة التجارة.