من هو صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي الجديد؟

انتخب أعضاء الجمعية العمومية لنادي النصر السعودي صفوان السويكت رئيسًا لمجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وفاز السويكت برئاسة ”العالمي“ بعد حصوله على 5463 صوتًا بنسبة 99% مقابل 7 أصوات للمرشح نصر النصر و3 أصوات للمرشح صالح الأطرم.

وتضم قائمة السويكت كلًا من المهندس سهيل القاسم، وفهد الطيار، وعبدالرحمن الشهري، وسلمان الحلافي، وناصر الجميد.

وبلغ عدد الحضور في الجمعية العمومية لنادي النصر 31%، أي بزيادة 6% عن العدد المطلوب قانونيًا، والتي حددته الهيئة العامة للرياضة، في وقت سابق.

من هو صفوان السويكت؟

السويكت، من الأسماء البارزة والمعروفة في عالم القانون المالي والتمويل والاستثمار، حيث حصل على شهادة الماجستير في القانون من المعهد العالي للقضاء، بتقدير عام ”ممتاز“، في عام 2007.

وفي عام 2010، أتم صفوان السويكت، الجزء الأول من الشهادة المتخصصة العالية، والتي تعادل درجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل، من معهدINCEIF.

وفي نفس العام، حصل رئيس النصر الجديد، على ماجستير العلوم في التمويل والاستثمار البنكي، من كلية إدارة الأعمال، بتقدير عام ”ممتاز“، في جامعة ريدنج في المملكة المتحدة.

وأنهى السويكت، حياته العلمية حتى الآن، بدكتوراه في القانون في المعهد العالي للقضاء، بتقدير عام ممتاز، عام 2016.

ويُعد السويكت، رجل علم فقط، حيث إن خبراته العملية في الحياة، لا تقل عن خبراته العلمية، فهو كان ولا يزال اسمًا معروفًا في سماء الاستثمار داخل المملكة وخارجها، كما عمل محاميًا معتمدًا لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وأصبح مستشارًا اقتصاديًا معتمدًا لدى وزارة التجارة.