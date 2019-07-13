رسميًا.. انتخاب صفوان السويكت رئيسًا لنادي النصر السعودي

أعلنت اللجنة الانتخابية فوز صفوان السويكت، رسميًا، برئاسة نادي النصر السعودي، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتضم قائمة السويكت كلًا من المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبدالرحمن الشهري، وسلمان الحلافي، وناصر الجميد.

الدكتور صفوان بن سليمان السويكت رئيساً منتخباً لمجلس إدارة نادي #النصر لمدة أربع سنوات ????#صفوان_السويكت_رئيس_النصر pic.twitter.com/pZH3SFNYpp — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 13, 2019

وانعقدت الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية، مساء اليوم السبت، بعد فشل اكتمال النصاب القانوني، الخميس الماضي، وسط منافسة من الثلاثي ”صفوان السويكت، صالح الأطرم، نصر النصر“.

وبلغ عدد الحضور في الجمعية العمومية لنادي النصر 31%، أي بزيادة 6% عن العدد المطلوب قانونيًا، والتي حددته الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق.

السويكت من الأسماء البارزة والمعروفة في عالم القانون المالي والتمويل والاستثمار، حيث حصل على شهادة الماجستير في القانون من المعهد العالي للقضاء بتقدير عام ”ممتاز“، في عام 2007.

وفي عام 2010، أتم صفوان السويكت الجزء الأول من الشهادة المتخصصة العالية، والتي تعادل درجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل من معهدINCEIF .

????لحظة اعلان فوز الدكتور صفوان السويكت برئاسة نادي #النصر لمُدة 4 سنوات قادمة . pic.twitter.com/7foITn6hlx — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) July 13, 2019

وفي نفس العام، حصل رئيس النصر الجديد على ماجستير العلوم في التمويل والاستثمار البنكي من كلية إدارة الأعمال، بتقدير عام ”ممتاز“، من جامعة ريدنغ بالمملكة المتحدة.

وأنهى السويكت حياته العلمية حتى الآن بدكتوراه في القانون من المعهد العالي للقضاء، بتقدير عام ممتاز، في عام 2016.

ولا يُعد السويكت رجل علم فقط، حيث إن خبراته العملية في الحياة لا تقل عن خبراته العلمية، فهو كان ولا يزال اسمًا معروفًا في سماء الاستثمار داخل المملكة وخارجها، كما عمل محاميًا معتمدًا لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وأصبح مستشارًا اقتصاديًا معتمدًا لدى وزارة التجارة.