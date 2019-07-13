رسميًا.. التعاون يعلن انتقال عبدالفتاح آدم إلى نادي النصر السعودي (صورة)

رسميًا.. التعاون يعلن انتقال عبدالفتاح آدم إلى نادي النصر السعودي (صورة)

المصدر: فريق التحرير

قال نادي التعاون السعودي، السبت، إنه وافق على انتقال لاعبه عبدالفتاح آدم إلى مواطنه نادي النصر، حامل لقب الدوري السعودي موسم 2018/2019.

وأوضح التعاون في بيان على حسابه في موقع ”تويتر“: ”وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر متمنيًا له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد“.

وأضاف التعاون ”سيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة، مثّل الجانب النصراوي في الصفقة الأستاذ ”عبدالرحمن الحلافي.

وسجل عبدالفتاح آدم 15 هدفًا في 33 مباراة مع التعاون في الدوري السعودي موسم 2018/2019، علمًا أن التعاون احتل المركز الثالث، وسيشارك في دوري أبطال آسيا موسم 2019/2020.

وتُوج نادي النصر بطلًا للدوري السعودي للموسم الماضي، 2018/2019، بعدما جمع 71 نقطة، متقدمًا بنقطة عن الهلال الثاني.

وأعلن نادي النصر، أمس الجمعة، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي المزمع عقدها اليوم السبت.

ويتنافس على الرئاسة 3 مرشحين هم المحامي صالح الأطرم ونصر النصر وصفوان السويكت.