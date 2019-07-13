رسميًا.. النادي الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع البوسني ألفيس ساريتش

أعلن النادي الأهلي السعودي التعاقد رسميًا مع لاعب الوسط الدولي البوسني ألفيس ساريتش، لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأوضح الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي، ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل. pic.twitter.com/n3M3T1DzC0 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 13, 2019

وانضم اللاعب للأهلي قادمًا من صفوف سوون سامسونغ الكوري الجنوبي، ومن المقرر أن ينضم إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل.

وأصدر النادي الكوري بيانًا رسميًا، قال فيه إن اللاعب البوسني سيغادر كوريا خلال اليومين المقبلين، وذلك لإجراء الكشف الطبي في السعودية تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

وأوضح سامسونج الكوري في بيانه، أن اللاعب سوف يخوض آخر مبارياته مع الفريق يوم الأحد المقبل في تمام الـ 1 ظهرًا، وبعد نهاية المباراة سيتم إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف النادي السعودي.

يذكر أن البوسني ألفيس ساريتش يبلغ من العمر 28 عامًا، ويلعب في خط الوسط، وقد انتقل إلى صفوف سوون سامسونغ في صيف عام 2018، قادمًا من ساراييفو في الدوري البوسني، وقد سجل هدفين مع فريقه خلال 14 مباراة في الموسم الجاري.