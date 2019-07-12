ميلوس ديجينيك يكشف حقيقة رحيله عن نادي الهلال السعودي

قال المحترف الأسترالي في صفوف نادي الهلال السعودي، اللاعب ميلوس ديجينيك إنه لن يرحل عن صفوف فريقه خلال الصيف الجاري بسبب ارتباطه بعقد قوي مع الفريق.

وقال ديجينيك خلال تصريحات نقلتها صحيفة mozzartsport الصربية: ”صعب أن أرحل عن الهلال الصيف الحالي، وأعلم أنهم يبحثون عن لاعب في نفس مركزي، لكنني مرتبط بتعاقد معهم ”.

وتابع اللاعب تصريحاته للصحيفة قائلاً:“أحب ريد ستار كثيرًا، وأسمع وأرى ردة فعل مشجعين النادي عني وعن الترحيب الشديد بعودتي لكن الأمر ليس بيدي.

وكان ديجينيك قد أثار الجدل مؤخرًا بتغريدة فسرها الهلاليون والجماهير المنافسة على أن اللاعب سيعود لناديه السابق ريد ستار الصربي.