تقرير: كاريلو باق مع نادي الهلال السعودي لموسم آخر

كشفت صحيفة ”A Bola“ البرتغالية، أن نادي الهلال السعودي في طريقه لتجديد إعارة البيروفي أندريه كاريلو، القادم من بنفيكا.

وأوضحت الصحيفة أنه كان هناك مفاوضات الهدف منها شراء العقد، ولكن مطالب بنفيكا عالية والاتفاق تم على إعارة أخرى.

وكانت أنباء ترددت في الفترة السابقة، عن توقف مفاوضات نادي الهلال لشراء كاريلو؛ بسبب مغالاة إدارة نادي بنفيكا من الناحية المالية، بعد أن وضعت سعرًا تعجيزيًا للاعب يبلغ 20 مليون يورو.

ولكن صحيفة “elbocon” البيروفية، أشارت إلى أن إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، وضعت الملايين على طاولة بنفيكا لشراء كاريلو بشكل نهائي، ولكن يبدو أن الإعارة هي الحل الأمثل في الوقت الحالي.

وانضم كاريلو صاحب الـ27 عامًا لصفوف الهلال، في يوليو الماضي، قادمًا من بنفيكا، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتألق الجناح البيروفي مع “الزعيم” وأصبح واحدًا من أبرز نجوم الفريق.