تأجيل انتخابات نادي النصر السعودي لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي تأجيل الانتخابات المقررة على منصب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل بنسبة (50% + 1).

وقال رئيس اللجنة العامة للانتخابات، إنه قرر بشكل رسمي في أول أيام الانتخابات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، تأجيل انعقاد الجمعية بسبب حضور 21% فقط من المصوتين.

وأشارت لجنة الانتخابات، إلى أنه سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل الموعد الجديد لعقد الجمعية العمومية.

وكان خمسة مرشحين قد تقدموا لانتخابات ”العالمي“، أعلن ثلاثة منهم حتى الآن انسحابهم، وهم نصر النصر، وإبراهيم العثمان، وتركي الدهام، وباتت المنافسة مقتصرة على المرشحين صالح الأطرم، وصفوان السويكت، بعد انسحاب تركي الدهام.