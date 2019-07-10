انسحاب تركي الدهام من انتخابات رئاسة نادي النصر السعودي

فجّر تركي الدهام المرشح الأبرز لتولي منصب رئاسة نادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن انسحابه رسميًا من الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها مساء اليوم الخميس.

وغرّد الدهام قائلًا: ”تغليبًا لمصلحة الكيان.. نيابة عن زملائي نعلن اعتذارنا عن سباق الترشح لمجلس إدارة النصر“.

وأضاف: ”شكرًا لمن وضع ثقته بفريق عملنا، وشكرًا لزملائي في مجلس الإدارة المرشح الذين كانوا على قلب رجل واحد“.

تغليباً لمصلحة الكيان. نيابة عن زملائي نعلن اعتذارنا عن سباق الترشح لمجلس ادارة #النصر. شكرًا لمن وضع ثقته بفريق عملنا ، وشكراً لزملائي في مجلس الإدارة المرشح الذين كانوا على قلب رجل واحد. — تركي الدهام (@turki2nd) July 10, 2019

وكان خمسة مرشحين قد تقدموا لانتخابات العالمي أعلن ثلاثة منهم حتى الآن انسحابهم وهم نصر النصر وابراهيم العثمان وتركي الدهام وباتت المنافسة مقتصرة على المرشحين صالح الأطرم وصفوان السويكت