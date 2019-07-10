تقارير: نادي الاتحاد السعودي يصرف النظر عن التعاقد مع محمد أبو سبعان

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي قرر صرف النظر عن التعاقد مع محمد أبو سبعان، نجم الفيصلي، للعودة للفريق من جديد.

وكان أبو سبعان انتقل من اتحاد جدة إلى الفتح، قبل أن يوقع في 2017 عقد انتقال للفيصلي لمدة موسمين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، يوم الأربعاء، نقلًا عن مصادرها، فإن المدرب لويس سييرا قرر صرف النظر عن فكرة الاستعانة بأبو سبعان، رغم خبرته الميدانية بسبب وجود العدد الكافي في مركزه ذاته، وبالتالي منح كامل الثقة والدعم للاعبين المتواجدين حاليًّا في معسكر الفريق في بولتون.

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن الحملة الجماهيرية الغاضبة على فكرة الاستعانة من جديد باللاعب كان لها دور رئيس في صرف النظر عن ضمه.

وأعلن اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، التعاقد مع الثنائي التشيلي لويس خمينيز والأرجنتيني إيمليانو فيشيو لمدة موسم واحد، كما نجح الاتحاد أخيرًا في ضم الثنائي عبد الإله المالكي وعبد الرحمن عبود.

وكشفت تقارير أن اتحاد جدة بصدد فك ارتباطه مع المدافع الأسترالي ماثيو غورمان، بعد التعاقد مع اللاعب خمينيز، الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، والذي سيمثل الفريق الاتحادي آسيويًّا خلال الفترة المقبلة.

ويدرس اتحاد جدة فك ارتباطه بعدد من اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتهم العاجي سيكو سانوغو والبرازيلي جوناس.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه باللاعبين الأجانب والمحليين قبل انطلاقة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا مطلع شهر أغسطس/ آب المقبل.