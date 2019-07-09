نادي الاتحاد السعودي يعود لدوامة القضايا مع الفيفا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي قد تلقت خطابًا موجهًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبه مطالبة النادي بسداد مستحقات عليه لبعض منتسبيه في الفترة الماضية.

وبحسب ما نقلت صحيفة سبق فإن المستحقات تبدأ من المهاجم التونسي السابق أحمد العكايشي وانتهاءً بمستحقات المدرب السابق، الكرواتي سلافين بيلتش.

الجدير بالذكر أن الاتحاد قد مر بظروف بالغة السوء بسبب مشاكله مع الفيفا بسبب قضايا سابقة لمحترفيه تمثلت في منع النادي من أي تعاقدات لفترتي انتقال متتاليتين.

من جهة أخرى كشف مصدر قريب الصلة بإدارة العميد عن أن اللاعبَين محمد أبو سبعان لاعب الفريق السابق والفيصلي الحالي، واللاعب صالح الشهري محترف الأهلي والرائد السابق ليسا ضمن خطط إدارة النادي للتعاقد معهم حتى الآن