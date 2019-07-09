تقارير: الكوري هيون سوو يجري الكشف الطبي غدًا تمهيدًا للتوقيع مع نادي الهلال السعودي

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن جانغ هيون سوو، مدافع منتخب كوريا الجنوبية، سيجري، غدًا الأربعاء، الكشف الطبي تمهيدًا لتوقيع عقده الرسمي مع نادي الهلال السعودي.

ووافقت إدارة نادي الهلال على الظفر بخدمات ”سوو“ لتمثيل الفريق في الموسم الجديد براتب يعد ضعف ما يتقاضاه مع طوكيو الياباني.

ويُعد ”سوو“ أحد أبرز الأسماء اللامعة في كوريا الجنوبية، حيث مثَّل منتخب بلاده بفئاته السِّنية قبل أن يختتم مشواره معه في نهائيات كأس العالم 2018.

وأوضحت التقارير أن رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، طالب إدارة الهلال بالتعاقد مع مدافع آسيوي جديد، ومن المنتظر التخلي عن المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك.

ويبلغ اللاعب من العمر 28 عامًا، ومثَّل المنتخب الكوري بفئاته السِّنية حتى اختتم مشواره معه في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا قبل أن يُستبعد بشكل نهائي من منتخب بلاده بسبب عدم إكماله الخدمة العسكرية.