أهداف مباراة الهلال وسبيتال.. 6-0 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل غوميز الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره سبيتال النمساوي، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، بمعسكر النمسا استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2019-2020.
هدف قوميز الاول على سبيتال.#الهلال pic.twitter.com/8WvuqaADLl
— عز (@MnbrMadrid5) July 9, 2019
ومع الدقيقة 23 أضاف غوميز الهدف الثاني للهلال.
هدف قوميز الثاني على سبيتال.#الهلال pic.twitter.com/VfTARYTlMk
— عز (@MnbrMadrid5) July 9, 2019
أحمد أشرف يسجل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 29 بعد تمريرة مميزة من سيبا.
هدف احمد اشرف بعد اسيست راااائع من جوفينكو على سبيتال.#الهلال pic.twitter.com/nUcpSWXN9X
— عز (@MnbrMadrid5) July 9, 2019
وفي الدقيقة 34 هتان باهبري يسجل الهدف الرابع.
هدف هتان الرابع على سبيتال.#الهلال pic.twitter.com/dFXlLKMAKl
— عز (@MnbrMadrid5) July 9, 2019
وفي الدقيقة 38 يسجل غوميز الخامس للهلال و“هاتريك“ شخصي له في المباراة.
هدف قوميز الخامس والهاتريك له على سبيتال.#الهلال pic.twitter.com/ipP2sHGj16
— عز (@MnbrMadrid5) July 9, 2019
جيوفينكو يضيف الهدف السادس للهلال في الدقيقة 44.
هدف جيوفينكو السادس على سبيتال.#الهلال pic.twitter.com/UHV8acpqiA
— عز (@MnbrMadrid5) July 9, 2019
ويقيم الهلال معسكرًا إعداديًا في النمسا، يخوض خلاله 5 مباريات ودية، قبل العودة إلى المملكة لافتتاح الموسم الرياضي الجديد، والذي يبدأ بمواجهة نارية أمام الأهلي، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.
ويخوض الهلال بعد ذلك ودية ضد رابيد النمساوي، ثم بودافوكي المجري وأودينيزي الإيطالي، ومباراتين وديتين لم يتحددا بعد.