أهداف مباراة الهلال وسبيتال.. 6-0 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل غوميز الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره سبيتال النمساوي، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، بمعسكر النمسا استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

ومع الدقيقة 23 أضاف غوميز الهدف الثاني للهلال.

أحمد أشرف يسجل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 29 بعد تمريرة مميزة من سيبا.

هدف احمد اشرف بعد اسيست راااائع من جوفينكو على سبيتال.#الهلال pic.twitter.com/nUcpSWXN9X — عز (@MnbrMadrid5) July 9, 2019

وفي الدقيقة 34 هتان باهبري يسجل الهدف الرابع.

وفي الدقيقة 38 يسجل غوميز الخامس للهلال و“هاتريك“ شخصي له في المباراة.

جيوفينكو يضيف الهدف السادس للهلال في الدقيقة 44.

ويقيم الهلال معسكرًا إعداديًا في النمسا، يخوض خلاله 5 مباريات ودية، قبل العودة إلى المملكة لافتتاح الموسم الرياضي الجديد، والذي يبدأ بمواجهة نارية أمام الأهلي، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويخوض الهلال بعد ذلك ودية ضد رابيد النمساوي، ثم بودافوكي المجري وأودينيزي الإيطالي، ومباراتين وديتين لم يتحددا بعد.