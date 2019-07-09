صورة جديدة تكشف تطورات فحوصات عموري نجم نادي الهلال السعودي

طمأن يوسف الغيث، صديق الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“ نجم نادي الهلال السعودي، على نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في مدينة برشلونة الإسبانية، يوم الثلاثاء، لحسم موقفه من العودة إلى الملاعب.

وأثير الجدل بشأن موعد عودة عموري إلى الملاعب مرة أخرى، إثر انتهاء فترة علاجه من إصابة ”قطع الرباط الصليبي“، التي تعرض لها مع الهلال، في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد الغيث عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي التأكد من سلامة عموري، بعد الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها في برشلونة.

ونشر الغيث صورة للاعب وهو يجري الفحوصات الطبية، معلقًا عليها: ”الحمد لله“.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن عقد اجتماع مرتقب بين عموري ومسؤولي نادي الهلال؛ لحسم مستقبله نهائيًا، بعد التأكد من سلامته.

وقد تشهد هذه الجلسة الحاسمة توقيع عقود جديدة بين عموري وإدارة الهلال، خاصة أن فهد بن نافل، رئيس النادي، أجّل قراره حتى الانتهاء من الفحوصات الطبية في برشلونة.

يذكر أن تسريبات خرجت في الأيام الماضية بشأن تقارير طبية عن عموري، أوضحت أن اللاعب كان مصابًا قبل أن يوقع عقود انتقاله إلى الهلال، في الصيف الماضي.

وانتقل النجم الإماراتي البالغ من العمر 27 عامّا إلى الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من العين، في عقد لمدة موسم رياضي واحد فقط، ينتهي في أغسطس المقبل.