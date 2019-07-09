تقرير: نادي النصر السعودي يجمد صفقة عبدالفتاح آدم

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قالت تقارير صحفية سعودية إن نادي النصر السعودي قرر تجميد صفقة التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون والمنتخب السعودي. بحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن المفاوض النصراوي أبلغ اللاعب ونادي النصر بتجميد الصفقة لحين حسم موقف انتخابات رئاسة النادي. وسيتم حسم ملف انتخابات نادي النصر يوم الخميس المقبل حيث ستعقد الجمعية العمومية. ويخوض النصر…