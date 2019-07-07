تقارير: عبدالفتاح آدم ينضم لنادي النصر السعودي لمدة 5 مواسم

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي اقترب من حسم صفقة مهاجم التعاون عبدالفتاح آدم، لينضم لصفوف العالمي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“، فإن الصفقة ستبلغ قيمتها 25 مليون ريال.

بينما أوضحت صحيفة ”اليوم“، أن عبدالفتاح سينضم للفريق لمدة 5 مواسم، ومن المنتظر أن تُعلن تفاصيل الصفقة كافة اليوم.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن إدارة التعاون تفضل عرض النصر على العروض الأخرى التي تلقتها من الهلال والاتحاد كونه الأكثر قيمة ماليًّا، وكذلك فإن قيمة الصفقة سيتم دفعها مباشرة، في الوقت الذي كان عرض الاتحاد أفضل ماليًّا بالنسبة للاعب، قبل أن يتدخل النصر ويرفع قيمة عقد المهاجم الذي لفت الأنظار إليه بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك عبدالفتاح آدم مع التعاون الموسم الماضي، في 31 مباراة ”16 منها كان أساسيًّا“، سجل 17 هدفًا وصنع 3 أهداف وساهم في 20 هدفًا.