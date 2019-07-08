نادي النصر السعودي يوافق على انتقال راكان الشملان للشباب

وافقت إدارة نادي النصر السعودي على إعارة لاعب الوسط المميز، راكان الشملان، نجم منتخب الشباب، إلى الشباب بنظام الإعارة لمدة موسم.

وكان روي فيتوريا مدرب النصر قد طالب بإبعاد كل من كابانانجا، ومحمد فوزير، وراموس من اللاعبين الأجانب، ومن المحليين راكان الشملان، ونواف الفرشان، وخالد الشويع، ومتعب المطلق، وسالم علي.

وكان الشباب قد أعلن عن تعاقده مع نجمي الهلال السابقين، المدافع أحمد شراحيلي، البالغ من العمر 25 عامًا ولاعب المحور عبدالملك الخيبري.

من جهة أخرى تبحث إدارة الشباب حاليًا التوقيع مع لاعب محور أجنبي حيث تبحث عددًا من السير الذاتية للاعبين.

حقق النصر لقب الدوري السعودي للموسم الماضي 2018/2019، في حين احتل الشباب المركز الخامس.