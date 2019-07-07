هل يخطط أعضاء الشرف الذهبيون لإفشال انتخابات نادي النصر السعودي؟ 

كشفت تقارير صحفية عن وجود نية لدى عدد من أعضاء الشرف الذهبيين في نادي النصر السعودي لإفشال انتخابات النادي المنتظر إجراؤها في الفترة المقبلة.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الجزيرة“، فإن النية تتجه لدى عدد من أعضاء الشرف الذهبيين بعدم الذهاب إلى الانتخايات وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضحت الصحيفة، أنه حال تنفيذ هذا الإجراء فإنه سيتم تكليف إدارة جديدة برئاسة عبدالعزيز الجليل، النائب السابق في إدارة سعود آل السويم.

من جهته، وصف الأمير جلوي بن سعود، عضو شرف نادي النصر، مخطط الأعضاء الذهبيين بأنه حرب غير شريفة يتعرض لها النصر.

وكانت إدارة نادي النصر أعلنت قوائم المرشحين الأولية والبرنامج الزمني لانتخابات النادي حسبما جاء في الخطاب الذي تلقته الإدارة من الهيئة العامة للرياضة. وستكون الخطوة الأولى فحص القوائم الأولية للمرشحين والناخبين.

وتبدأ الأحد الـ 7 من يوليو مرحلة الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين. بعد ذلك تنظر اللجنة في الطعون المقدَّمة منذ يوم الـ 8 حتى الـ 9 من يوليو، ثم في الـ 10 من يوليو سيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، على أن يكون الـ 11 من يوليو موعدًا للاقتراع، وعقد الجمعية العمومية.

وسيتم استقبال الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم الـ12 من يوليو، على أن يتم النظر فيها يومَي الـ 13 والـ14 من شهر يوليو الجاري.

يُذكر أن المرشحين لرئاسة النصر خمسة أشخاص، هم: صالح الأطرم، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت، وإبراهيم العثمان.