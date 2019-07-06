نادي النصر السعودي يكشف عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارته

كشف نادي النصر السعودي، يوم السبت، عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارته، والتي ضمت 5 مرشحين للمنافسة على الرئاسة.

وجاءت القائمة الأولى برئاسة صالح الأطرم، والثانية برئاسة نصر النصر، والثالثة برئاسة تركي الدهام، والرابعة برئاسة صفوان السويكت، والخامسة برئاسة إبراهيم العثمان.

وتضم قائمة الأطرم كلًا من النائب عبدالعزيز العويسي وإبراهيم الحسينان ومحمد الخريجي ومحمد المساعد، بينما ضمت قائمة نصر النصر كلًا من نائبه سعيد الشهري وضيف الله العتبي وفايز العنزي ومتعب القحطاني ومنير حجيج وثامر الشمري.

واختار تركي الدهام مساعد بن مرشد نائبًا له، وحاتم الفواز وعبدالرحمن الخثلان وبندر الرشود، بينما تضم قائمة صفوان السويكت سهيل القاسم نائبًا وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد.

واحتوت قائمة المرشح إبراهيم العثمان، عبدالرحمن العبدالقادر نائبًا، وعبدالمحسن الزامل وخالد أبو غانم وعبدالله الزوير.

وأغلق، يوم الخميس، باب الترشح للفترة الثالثة الخاصة بانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، وشهد اليوم الأخير تقدم تركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان بملفات ترشحهم.

القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي #النصر pic.twitter.com/Tpw7jiy4tW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2019

وارتفع عدد المتنافسين إلى خمسة، بعدما تقدم كل من صالح الأطرم ونصر النصر بملفيهما الأسبوع الماضي، قبل تمديد فترة الترشح لمدة خمسة أيام.

وكانت الفترتان الأولى والثانية شهدتا عدم تقديم أي مرشح لأوراقه من أجل خلافة سعود آل سويلم في رئاسة مجلس إدارة النصر.

وبحسب بيان ”العالمي“، فإن يوم السابع من يوليو الجاري سيكون مفتوحًا للطعن ضد القوائم الأولية، على أن يكون يوم الانتخابات الخميس العاشر من الشهر الجاري.