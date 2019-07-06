تقارير: تركي الدهام الأقرب لرئاسة نادي النصر السعودي

أفادت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت، أن تركي الدهام، الأقرب لتولي رئاسة نادي النصر خلفًا لسعود آل سويلم.

وبحسب صحيفة ”الشرق الأوسط“، نقلًا عمّا قالت إنها مصادر مطلعة، فإن تركي الدهام، المرشح لرئاسة نادي النصر، بات الأوفر حظًا لنيل المنصب، بعد تأييد عدد كبير من قائمة الأعضاء الذهبيين في النادي، في حين يحظى صفوان السويكت بدعم من العضو الشرفي عبدالرحمن الحلافي الذي تقدم بطلب العضوية الذهبية تمهيدًا للتصويت.

وأضافت ”الشرق الأوسط“ عن مصادر مطلعة أن بعض الشروط لم تنطبق على أنس آل الشيخ، الأمر الذي دفعه للانسحاب من سباق الرئاسة.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن تركي الدهام حضر في الساعة الأخيرة قبل إغلاق اللجنة، وقدّم ملفه الانتخابي وأكد أنه يحظى بدعم شرفيين نصراويين سابقين وحاليين، مشيرًا إلى أن لديهم خططًا كبيرة لإكمال المشوار المميز للإدارة السابقة.

كما حضر صفوان السويكت الذي قدّم كذلك ملف ترشحه لرئاسة النص، كما تقدم قبل إغلاق الفترة بدقائق معدودة مرشح جديد وهو عبدالله العثمان.

وتضم قائمة الدهام مساعد المرشد وحاتم الفواز وعبدالرحمن الخثلان ومحمد الشيفي، في حين تضم قائمة صفوان السويكت كلًا من سهيل القاسم وناصر الجميد وسلمان الحلافي وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري.

ويترشح 5 لرئاسة نادي النصر، هم، صالح الأطرم ونصر النصر وتركي الدهام وصفوان السويكت وعبدالله العثمان.