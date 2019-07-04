تقرير: ملفات صالح الأطرم ونصر النصر لن يتم قبولها في انتخابات نادي النصر السعودي

كشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز العصيمي القريب من الأحداث داخل نادي النصر السعودي، أن ملفات كل من صالح الأطرم ونصر النصر مرشحي الرئاسة في النادي العاصمي، سيتم استبعادها.

وغرّد العصيمي قائلًا: ”تشير المصادر إلى استبعاد ملفي المرشحين صالح الأطرم ونصر النصر.. وذلك لعدم اكتمال أوراقهم“.

وقال الإعلامي أن المرشح لكرسي الرئاسة إبراهيم العثمان هو المرشح المدعوم من قبل العضو الذهبي في النصر، رجل الأعمال يوسف القفاري.

يذكر أنه تم إغلاق فترة الترشح الرابعة في النصر بوجود خمسة مرشحين لكرسي الرئاسة، هم: صالح الأطرم ونصر النصر وصفوان السويكت وابراهيم العثمان وتركي الدهام.