تقارير: نادي الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق للتعاقد مع لويس خيمينيز

ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الاتحاد يقترب من التعاقد مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”الرياضية“، فإن الاتحاد توصل إلى اتفاق لضم لاعب الوسط لويس خيمينيز، كلاعب آسيوي، علمًا أن خيمينيز يحمل جواز السفر الفلسطيني.

وأضافت ”الرياضية“، أنه سيتم توقيع العقد بعد اجتياز خيمينيز الفحص الطبي، هذا الأسبوع.

ولعب خيمينيز، البالغ من العمر 35 عامًا، لأندية إنتر ميلان وبارما وسيينا ولاتسيو وفيورنتينا الإيطالية، وويست هام الإنجليزي، قبل أن يلعب لـ5 أندية خليجية، هي: (الأهلي والنصر الإماراتيان، والغرافة وقطر والعربي القطرية).

وسجل خيمينيز 4 أهداف وصنع 4 في 21 مباراة مع بالستينو التشيلي.