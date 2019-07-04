رسميًا .. نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع عبدالرحمن العبود

وقعت إدارة نادي الاتحاد السعودي رسميًا مع اللاعب عبدالرحمن العبود، لاعب الاتفاق، بعدما كادت الصفقة تتعثر، مساء أمس.

واشترطت إدارة نادي الاتفاق تحويل المبلغ المتفق عليه قبل السماح للاعبها بتوقيع تعاقده مع الاتحاد، بيد أن تأخيرًا حدث في سداد المستحقات كاد يلغي الصفقة قبل أن تتدارك إدارة الاتحاد الأمر.

وقال نادي الاتحاد في بيان: ”عبدالرحمن العبود ينضم لكتيبة النمور“.

ويعد العبود ثاني لاعب تتعاقد معه إدارة الاتحاد محليًا بعد لاعب المحور عبدالإله المالكي.

واستغنت إدارة الاتحاد عن قائد فريقها أحمد عسيري الذي أعلن انضمامه رسميًا لصفوف التعاون، كما تم الاستغناء أيضًا عن اللاعب جمال باجندوح.