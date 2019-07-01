برانكو مدرب النادي الأهلي السعودي يرفض استمرار الروماني نيكولاس ستانسيو

كشفت تقارير صحفية أن برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، طالب إدارة النادي بالاستغناء عن اللاعب نيكولاي ستانسيو خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Digi Sport الرومانية، فإن ستانسيو يقترب من العودة إلى أوروبا، وتحديدًا إلى سلافيا براغ التشيكي، بعد أن أثنى عليه مدرب الأخير.

وانضم ستانسيو إلى الأهلي مقابل 10 ملايين يورو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الماضي.

ويرغب إيفانكوفيتش في التعاقد مع بديل مميز لستانسيو لم يستقر عليه حتى الآن، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وبدأ الأهلي أولى حصصه التدريبية، مساء السبت، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، المقرر أن ينطلق في 22 أغسطس/آب المقبل.

ويتفاوض مسؤولو النادي الأهلي مع 3 لاعبين في مركز صناع اللعب اثنان من البرازيل لتعويض رحيل اللاعب الروماني.

وكان الأمير منصور بن مشعل، المشرف على قطاع الكرة بالنادي، قد أعلن تكفله بقيمة الصفقة المنتظرة للفريق مع صانع اللعب القادم.