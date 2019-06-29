برانكو إيفانكوفيتش يعد جماهير النادي الأهلي السعودي بإحداث تغيير على أداء الفريق

حرص برانكو إيفانكوفيتش المدرب الجديد للنادي الأهلي السعودي، على توجيه الشكر والتقدير للأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الفريق، لمنحه فرصة تدريب أحد أكبر الفرق الآسيوية.

وقال إيفانكوفيتش خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر النادي، إنه يعتزم إحداث تغيير على أداء الفريق، الذي يعد من أكبر أندية الشرق الأوسط وقارة آسيا.

وأضاف:“الفلسفة الهجومية ستميز أداء أهلي جدة، مالم تتطلب ظروف المباريات غير ذلك، مع الحرص على تقديم كرة جذابة تُسعد الجماهير“.

وتابع:“من خلال متابعتي للبطولات السعودية، أعرف أن جمهور الأهلي لديه طموحات كبيرة في التتويج، وأسعى إلى تحقيق أحلام الجماهير، وأعدهم بالعمل الجاد“.

وأضاف:“أكبر هدف بالنسبة لي في الوقت الحالي، حصد لقب دوري أبطال آسيا، ونحتاج للتركيز من أجل التتويج القاري“.

وأوضح:“نمتلك لاعبين محليين وأجانب على أعلى مستوى، ونحتاج للعمل معهم سويًا على إستراتيجية محددة من أجل تحقيق التجانس المطلوب“.