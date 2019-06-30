رسميًا.. رازفان لوشيسكو مديرًا فنيًا لنادي الهلال السعودي (شاهد)

أعلن نادي الهلال السعودي، بشكل رسمي التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكانت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال، قد كشفت أنها عرضت على المدرب الروماني 10 أضعاف الراتب الذي كات يتقاضاه مع ناديه السابق باوك سالونيكا اليوناني.

وبحسب المصادر، فإن رازفان لوشيسكو كان يحصل مع باوك سالونيكا على 400 ألف يورو سنويًا، إلا أن إدارة الهلال عرضت عليه 4 ملايين يورو لقيادة الزعيم، الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية عن الجهاز الفني المساعد للوشيسكو، حيث يضم 3 إيطاليين و3 يونانيين، لمعاونة المدرب الروماني في مهمته.

ويضم الطاقم من الإيطاليين دييغو لونغو، وكريستيانو باتشي مساعدين للمدرب، و ماتيو سابتافورا مدرب لياقة، ومن اليونان، جورجيوس سكياثيتيس مدرب حراس، وأبوستولوس باباڤاسيليو مدرب تطوير المهارات الأساسية، وجيانيس ثومايديس محلل تقني، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.