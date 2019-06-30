الكشف عن الجهاز المساعد للروماني رازفان لوشيسكو في تدريب نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن الجهاز الفني المساعد للروماني رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي المزمع التعاقد معه، حيث يضم 3 إيطاليين و3 يونانيين، لمعاونة المدرب الروماني في مهمته.

ويضم الطاقم من الإيطاليين دييجو لونجو، وكريستيانو باتشي مساعدين للمدرب، و ماتيو سابتافورا مدرب لياقة، ومن اليونان، جورجيوس سكياثيتيس مدرب حراس، وأبوستولوس باباڤاسيليو مدرب تطوير المهارات الأساسية وجيانيس ثومايديس محلل تقني، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.

وكانت تقارير ذكرات أن الإدارة الهلالية تعاقدت مع الروماني لوشيسكو لتدريب الفريق الأول الموسم المقبل خلفًا للكرواتي زوران ماميتش الذي تمت إقالته الموسم الماضي وتعاقدت مع البرازيلي بريكليس تشاموسكا مدرب الفيصلي بشكل مؤقت لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الماضي.

وقالت الصحف السعودية، إن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، اجتمع مع المدير الفني الروماني في العاصمة الفرنسية باريس، تم خلاله مناقشة تفاصيل العقد .

وينتظر أن يتم توقيع العقد الرسمي بين الطرفين في النمسا على هامش معسكر فريق الهلال هناك.

وسيكون الهلال ثاني تجارب المدرب لوشيسكو خارج رومانيا ، بعد أن خاض العامين الماضيين في اليونان على رأس فريق باوك، نجح معه في تحقيق كأس اليونان مرتين، والتتويج بلقب النسحة الأخيرة من الدوري اليوناني.