رسميًا.. نصر النصر وصالح الأطرم يتنافسان على رئاسة نادي النصر السعودي

تقدم صالح الأطرم، ونصر النصر، بأوراق ترشحهما لرئاسة نادي النصر السعودي، في آخر أيام المهلة الثالثة التي منحتها هيئة الرياضة، ليتم إسدال الستار على أزمة تأجيل انتخابات النادي العاصمي.

وتضم قائمة النصر لمجلس الإدارة سعد عبدالله نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍ من: ضيف الله العتيبي، فايز العنزي، ومنير حجيج، وناصر الجنيدي.

وتضم إدارة الأطرم التي تقدمت لخوض انتخابات نادي النصر عبدالعزيز العويسي نائبًا، وفي قائمته عضوية كلٍ من: إبراهيم الحسينان، محمد الخريجي، محمد المساعد.

ومددت لجنة الانتخابات لنادي النصر فترة الترشح لفترة ثالثة بعد انتهاء الفترة الأولى، والتمديد دون تقدم أي مرشح بأوراقه لرئاسة النادي.

وستتم عملية فحص القائمة الأولية للمرشحين والناخبين غدًا الجمعة ولمدة 3 أيام، يعقبها تقديم الطعون يوم السبت، فيما يُحدد يومان للنظر في الطعون.

ومن المقرر إعلان القائمة النهائية في 4 يوليو المقبل، على أن يتم عقد الجمعية العمومية والاقتراع بعدها بيومين.