هل يتقدم عبدالرحمن الحلافي بأوراق ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي؟

كشفت تقارير صحفية أن عضو شرف نادي النصر السعودي، عبدالرحمن الحلافي، تلقى طلبًا من العديد من الشخصيات النصراوية المهمة ليتولى رئاسة مجلس الإدارة في الفترة المقبلة.

وينتظر أن يعطي الحلافي قراره النهائي بتولي الرئاسة من عدمها خلال الساعات القليلة المقبلة، للترشح لرئاسة مجلس الإدارة، لأربعة أعوام مقبلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“ اليوم الثلاثاء.

والحلافي هو رئيس لمجموعة عبدالرحمن بن سلمان للعقارات في السعودية، ورئيس مجلس إدارة قناة ”لاين سبورت“، وكان رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة اليد بين عامي 2011 و2012، ونائبًا لرئيس الاتحاد ذاته حتى 2011، ورئيسًا للجنة الأولمبية لكرة اليد، كما شغل عضوية مجلس إدارة، وترأس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية لكرة اليد.

لمن يقول ان الحلافي هلالي فهذا غير صحيح

الحلافي في عام 2009 حضر مباراة النصر والاهلي مع فيصل بن تركي بالملعب

الحلافي نصراوي وماراح احكم عليه انه هلالي عشان تغريدة في حساب الهلال ابدا pic.twitter.com/VvrBfTjpDA — Mohammed. (@Calcio_223) June 25, 2019

وأغلقت خلال اليومين الماضيين الفترة الثالثة للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، دون أن يتقدم أحد لشغل المنصب.

وفتحت الهيئة العامة للرياضة، باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، للمرة الثالثة؛ بعد امتناع أي شخص عن تقديم أوراقه للّجنة الانتخابية، في أعقاب انتهاء فترة تكليف سعود آل سويلم.

ومثل ما حدث في الفترتين الأولى والثانية، لم يقدم أي شخص أوراقه للجنة الانتخابية، في اليوم الافتتاحي للفترة الثالثة.

ويتبقى 4 أيام أخرى، كفرصة نهائية لتقديم أي شخص أوراقه لرئاسة وعضوية مجلس نادي النصر، قبل أن تقوم الهيئة العامة للرياضة، بتكليف إدارة جديدة.

وكان سعود آل سويلم رئيس النصر السابق، كان قد أعلن في وقتٍ سابق، عدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي؛ بسبب ظروفه الخاصة.

النصر تحت قيادة آل سويلم، الموسم الماضي، تمكن من التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.