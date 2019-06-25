تعثر مفاوضات نادي النصر السعودي مع السنغالي مباي دياني.. تعرف إلى السبب 

كشفت تقارير صحفية تركية أن سير المفاوضات الجارية حاليًا بين نادي النصر السعودي ووكيل اللاعب السنغالي مباي دياني، إذ أوضحت أن هناك تعثرات في عدد من النقاط.

وقالت صحيفة ”ajansspor“، إن نقاط الخلاف تتمثل في المقابل المالي المعروض من النصر لنادي غالاطا سراي حيث عرضت إدارة النصر في البداية مبلغ 12 مليون يورو للنادي التركي، في حين طالب الأخير بـ 16 مليون يورو قبل أن يتراجع الطرفين عن موقفيهما.

ورفع النصر عرضه إلى 13 مليون يورو، في حين قرر النادي التركي خفض مطالبه إلى 15 مليون يورو، لكن هناك أزمة أخرى تتمثل في طريقة دفع المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه.

النصر يود إرسال المبلغ على دفعات في حين ترفض إدارة غالاطا سراي في تلك الطريقة وتود أن يكون المبلغ بنظام الكاش بسبب ما حدث لها مع الاتحاد الذي تأخر في إرسال أقساط اللاعب غاري رودريغز.

مباي دياني هو هداف الدوري التركي خلال الموسم المنصرم وسجل 30 هدفًا لينفرد بصدارة قائمة الهدافين، وصنع 3 تمريرات حاسمة خلال 29 مباراة.

وكان دياني قد مثّل نادي يوفنتوس الإيطالي عام 2013 وأيضًا لعب مع الشباب السعودي في الفترة من 2014 لـ2015 ورحل بعد أن فشل في تثبيت أقدامه.