صحيفة فرنسية: برونو جينيسيو مازال يدرس عرض تدريب نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن المدرب برونو جينيسيو مدرب ليون الفرنسي والذي انتهى تعاقده مع النادي، لم يقرر حتى الآن الموافقة على عرض الهلال السعودي، أو أي عرض آخر، مفضلًا دراسة العروض التي تصله بتأنٍ.

وقالت صحيفة ”footmercato“ إن المدرب يود خوض تجربة جديدة بتحدٍ جديدٍ واضعًا في الاعتبار العنصر الاقتصادي، وكشفت الصحيفة أن للمدرب حتى الآن 3 خيارات، هي: ديغون الفرنسي، والهلال السعودي، والمنتخب المغربي.

وقالت صحيفة ”getfootballnewsfrance“ إن الهلال لم يتواصل حتى الآن مع المدرب بشكل مباشر، إنما تواصل مع مقربين منه.

من جهة أخرى يعقد مجلس إدارة الهلال اجتماعه الأول، إذ سيناقش ملف الفريق الأول والتحضير لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، علمًا بأنه قد تم تعيين سليمان الهتلان مديرًا ماليًا، والمهندس عبدالله الجربوع مديرًا تنفيذيًا، وفيصل الغشيان أمينًا عامًا للنادي.