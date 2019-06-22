تقارير: برونو جينيسيو يقترب من قيادة نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع برونو جينيسيو، المدير الفني السابق لفريق ليون الفرنسي، لقيادة الفريق، بداية من الموسم المقبل.

وفقًا لصحيفة ”الجزيرة“ السعودية، فإن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات متقدمة مع المدرب الفرنسي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب مصادر قريبة الصلة بالنادي، فإن المدرب مطلوب في أحد الأندية الفرنسية، إضافة للمنتخب المغربي الذي تقدم بعرض هو الآخر للتعاقد معه.

وتضع الإدارة الهلالية، المدرب الدنماركي مايكل لاودروب بديلًا للفرنسي غينيسيو حال فشل التعاقد معه.

ويعد لاودروب لاعب برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ولاتسيو ويوفنتوس الإيطاليين وأياكس الهولندي، وصاحب النجاحات والجيل الذهبي مع المنتخب الدنماركي.

وتعاقب على قيادة الهلال، في الموسم المنتهي 2018-2019، 3 مديرين فنيين، حيث كانت البداية مع البرتغالي خورخي خيسوس، ثم الكرواتي زوران ماميتش، وأخيرًا البرازيلي بريكليس شاموسكا.

وأشارت التقارير إلى أن سفر فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال الجديد إلى فرنسا، يؤكد وجود مفاوضات بين الطرفين.

وكان الهلال قد خسر لقب الدوري السعودي خلال الموسم المنقضى، لصالح غريمه النصر، فى الجولة الأخيرة من المسابقة.