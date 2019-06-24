فرجاني ساسي يوضح موقفه من الرحيل عن نادي الزمالك وعرضي الهلال والنصر السعوديين

علّق التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، ولاعب منتخب نسور قرطاج على الأنباء التي ترددت حول اهتمام ناديي النصر والهلال السعوديين بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: ”أنا مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل، رغم ما يتردد عن اهتمام أندية سعودية بالتعاقد معي في الفترة المقبلة“.

وأكد أنه سعيد بالتواجد في القلعة البيضاء، وتربطه علاقة وطيدة بجميع اللاعبين وبجماهير النادي الأبيض التي تحرص على مساندة الفريق.

ووجه ساسي الشكر لجماهير الزمالك على دعم المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، وحرصها على التواجد خلف نسور قرطاج في السويس.

وتحدث اللاعب عن عدم مشاركته بصورة أساسية في مباراة أنغولا، موضحًا أنه عائد من إصابة طويلة، وشارك في مباراة ودية واحدة فقط مع منتخب بلاده قبل البطولة، وقد يكون هذا هو السبب في عدم الاعتماد عليه في مباراة أنجولا في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا.