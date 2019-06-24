أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. تفاصيل جلسة أجيري وصلاح.. وكهربا يرحل عن الأبيض

أصبحت الأجواء داخل منتخب مصر تسير نحو التركيز لعبور عقبة الكونغو الديمقراطية؛ لضمان التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

ويسعى منتخب مصر لمصالحة الجماهير بعد الأداء الباهت والفوز الهزيل على حساب زيمبابوي بهدف نظيف، في لقاء الافتتاح للمجموعة الأولى، وهو ما يزيد الضغوط على لاعبي الفراعنة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك يوم الإثنين، فإلى السطور القادمة..

تفاصيل جلسة أجيري وصلاح

عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الساعات الماضية.

وطالب أجيري لاعبه بعدم التفكير سوى في مساعدة الفريق فقط وعدم الانشغال بإحراز الأهداف، كما طالبه بالتركيز في إنهاء الهجمات بصورة أكبر.

ولم يسجل صلاح في مواجهة زيمبابوي الماضية بالجولة الأولى للمجموعة.

مصير النني غامض أمام الكونغو

نفى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، ما تردد حول استبعاد محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي من التشكيلة التي تخوض لقاء الكونغو الديمقراطية لأسباب فنية.

ورغم نفي لهيطة إلا أن النية تتجه بالفعل لدى أجيري لاستبعاد النني، خاصة مع التحفظ على مستواه في لقاء زيمبابوي، ويدرس المدرب المكسيكي أجيري إشراك علي غزال أو نبيل عماد دونغا، بدلًا من النني لتنشيط خط الوسط ومساعدة الفريق بشكل أكبر في بناء الهجمات.

أبوريدة يرفض التدخل في أزمة وردة

رفض هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة التدخل في أزمة عمرو وردة، نجم وسط باوك اليوناني واتهامه بالتحرش بعارضة أزياء عبر موقع ”إنستغرام“.

وأغلق الجهاز الفني لمنتخب مصر صفحة أزمة التحرش بعد قرار من أجيري، ورفض أبوريدة فكرة استبعاد وردة في ظل تمسك أجيري بخدماته.

صراع ثنائي لخلافة لاسارتي في الأهلي

يدور صراع ثنائي لخلافة المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي.

ودخل الثنائي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، والبرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السعودي، في صراع لخلافة لاسارتي في المرحلة القادمة رغم أن المدرب الأوروغواياني يقود التدريبات بشكل طبيعي استعدادًا للبطولة.

الزمالك يتخلص من كهربا

منح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الضوء الأخضر لرحيل محمود عبدالمنعم كهربا عن الفريق.

وأبدى مرتضى منصور ترحيبه برحيل كهربا في ظل امتناعه عن التدريبات، وطالب وكيل اللاعب أحمد يحيى بإيجاد عرض مناسب للسماح له بالرحيل