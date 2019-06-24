تقارير: كاريلو يرحل عن نادي الهلال السعودي إلى فلامينغو البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن الدولي البيروفي أندريه كاريلو، لاعب نادي الهلال السعودي، اقترب بقوة من الرحيل عن ”الزعيم“ تزامنًا مع نهاية إعارته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“ يوم الاثنين، فإن وجهة كاريلو المقبلة ستكون في فلامينغو البرازيلي، الذي يتولى تدريبه البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق للهلال، الذي كان سببًا في إكمال صفقة إعارته من بنفيكا.

وأضافت الصحيفة: ”على الرغم من العرض الذي تقدم به الهلال، للاستحواذ على كامل بطاقة كاريلو، بعد أن وضع مفاوضه 15 مليون يورو، ومزاحمة نادي النصر له بدفع 17 مليون يورو، بيد أن مستقبل اللاعب قد يكون بعيدًا عن قطبي الرياض، في انتظار أن تكتمل صفقة رحيله عقب نهاية مشوار منتخب البيرو في بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تحتضنها البرازيل حاليًا“.

????| فيديو :

لاعبي منتخب البيرو يحتفلون بعيد ميلاد اندري كاريلو ???????????????????? pic.twitter.com/9YWXilSwOy — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) June 14, 2019

من جانب آخر، قالت الصحافة البرازيلية إن إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي رفضت عرضًا رسميًا آخر من الهلال، للحصول على خدمات البرازيلي إدينيلسون، لاعب المحور الذي يرى النادي أنه يشكل جزءًا مهمًا من خططه الاستراتيجية عطفًا على قيمته الفنية، على الرغم من أن العرض لا يقاوم على الصعيد المادي.

وتشير الصحافة البرازيلية إلى أن عرض الهلال يلامس أربعة ملايين يورو، علمًا بأن القيمة السوقية للاعب تصل إلى 3.5 مليون يورو.