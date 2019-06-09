تقارير: نور الدين أمرابط قد يرحل عن نادي النصر السعودي بسبب كاريلو

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، طالب الإدارة النصراوية بالتوقيع مع البيروفي كاريلو والذي مثّل الهلال الموسم الماضي معاراً من بنفيكا البرتغالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فقد سبق لفيتوريا أن أشرف على كاريلو في بنفيكا؛ ما يجعله متمسكاً برغبته بضمه، وأشار المصدر نفسه إلى أنه حال نجاح النصراويين في ضم البيروفي فسيكون ذلك على حساب نجم الفريق المغربي نور الدين أمرابط، إذ إنهما يلعبان في المركز ذاته.

كما يدرس فيتوريا إبعاد الحارس الأسترالي براد جونز من قائمة الأجانب والتعاقد مع حارس أفريقي لذلك سيتابع عن قُرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

أمرابط جاء للعب في صفوف النصر في موسم الانتقالات الصيفية عام 2018 وقدم موسماً رائعاً إذ شارك في 26 مباراة بمسابقة الدوري السعودي مسجلاً 5 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.

بينما لعب كاريلو مع الهلال 22 مباراة بمسابقة الدوري السعودي إذ سجل 3 أهداف وصنع لزملائه 6 تمريرات حاسمة، وكان من أبرز العناصر بجوار الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ودخل نادي النصر هذا الصيف على خط المفاوضات مع الهلال على شراء عقد كاريلو من ناديه بنفيكا البرتغالي ووصل آخر عرض قدمه الأزرق للاعب إلى 15 مليون يورو.