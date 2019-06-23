رئيس هيئة الرياضة السعودية يكشف حقيقة وجود خلاف مع سعود السويلم منعه من الترشح لرئاسة نادي النصر

نفى عبدالعزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وجود أي خلاف بينه وبين سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، والذي قرر عدم دخول انتخابات ”العالمي“ بعد انتهاء فترته السابقة.

وفاجأ سعود السويلم الجماهير بعدم الترشح في الانتخابات الحالية، واكتفى بما قدّمه خلال فترة رئاسته السابقة، والتي شهدت عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج، بعد الفوز بلقب الدوري هذا الموسم بعد غياب 4 مواسم.

وقال عبدالعزيز بن تركي في تصريحات لصحيفة ”عكاظ“: ”سعود السويلم أعتذر عن رئاسة النصر لظروفه كما ذكر بتويتر، ولم أمنعه من الترشح الذي يعتبر حقًّا مشروعًا لكل محبيّ النادي“.

وأضاف: ”لا يوجد خلاف بيني وبين السويلم أبدًا، وأستغرب هذا الكلام الذي أسمعه، فالأخ سعود مثل بقية رؤساء الأندية، بيني وبينهم علاقة وثيقة وتواصل مستمر وعمل نسعى من خلاله جميعًا لخدمة وطننا ورياضته“.

وتابع: ”التكليف غير مناسب ولا يخدم الأندية في صناعة منظومة مستقرة للعمل المؤسساتي، أنا أحاول أن يكون التكليف للضرورة فقط ولفترات قصيرة“.

وشدد: ”أمر رئاسة نادي النصر يعود للنادي نفسه، كجمعية عمومية أو أعضاء الفئة الذهبية فهم المعنيون بإيجاد مرشح أو أكثر.. أعلنّا عن فترة ثالثة لإتاحة فرصة أكبر وأطول للراغبين في الترشح“.

وكان سعود آل سويلم المكلف برئاسة نادي النصر لمدة موسم واحد من قبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأسبق، قد أمضى موسمًا رياضيًّا في خدمة ناديه وتكفل في أغلب الصفقات المحلية والأجنبية من جيبه الخاص، وصل معه الفريق للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وبلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الأربعاء الماضي، موعد فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر، لمرة ثالثة، بعد عدم ترشح أحد في الفترتين الأولى والثانية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر، للمرة الثالثة، اليوم الأحد، ولمدة خمسة أيام، فيما تتم مراحل الانتخابات حتى الـ 8 من يوليو المقبل، قبل الإعلان عن الرئيس الجديد.