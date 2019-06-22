تقارير: نادي النصر السعودي يقترب من ضم مباي دياني هداف الدوري التركي 

كشفت تقارير صحفية تركية عن اتفاق نادي النصر السعودي مع المهاجم السنغالي مباي دياني، مهاجم فريق غالاطا سراي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”Habertürk“ فإن النصر اتفق على منح اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 4 ملايين يورو، على أن يحصل النادي التركي على مبلغ 13 مليون يورو.

الصحيفة أشارت إلى أن المقابل المادي الذي عرضته إدارة النصر على نظيرتها في غالاطا سراي لم يقنعها وأنها تريد نحو 16مليون يورو لأجل التخلي عن اللاعب.

يذكر أن تقارير أخرى كانت قد ربطت نادي الشباب، وخرج أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي للنادي منذ أيام، لينفي تلك الأخبار حيثُ قال عبر حسابه بموقع تويتر: “مثل هذه الأخبار اعتدناها من بعض وسائل الإعلام التركية وهي لا تعدو كونها تسويق لعقد اللاعب من خلال ربطه بأحد الأندية السعودية البارزة”.

مباي دياني هو هداف الدوري التركي خلال الموسم المنصرم وسجل 30 هدفًا لينفرد بصدارة قائمة الهدافين، وصنع 3 تمريرات حاسمة خلال 29 مباراة.

وكان دياني قد مثّل نادي يوفنتوس الإيطالي عام 2013 وأيضًا لعب مع الشباب السعودي في الفترة من 2014 لـ2015 ورحل بعد أن فشل في تثبيت أقدامه.