صحيفة تكشف مستقبل رئاسة نادي النصر السعودي حال عدم تقدم أي مرشح

كشفت صحيفة الشرق الأوسط مستقبل رئاسة نادي النصر السعودي، حال عدم تقدم أي مرشح لشغل المنصب الأسبوع المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية فتح باب الترشح لانتخابات نادي النصر للمرة الثالثة على التوالي، بعد انتهاء فترة ولاية سعود آل سويلم، الذي قاد العالمي للحصول على لقب الدوري في الموسم الحالي وقراره المفاجئ بعدم الترشح مجددًا.

وبحسب صحيفة ”الشرق الأوسط“ نقلًا عن مصادر؛ فإنه حال عدم تقدم أي مرشح خلال الأسبوع المقبل لرئاسة نادي النصر؛ فإن الهيئة العامة ستكلف رئيسًا من خارج الإدارة السابقة.

وقررت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية فتح باب الترشح لانتخابات نادي النصر السعودي للمرة الثالثة على التوالي يوم الأحد المقبل، بعد إغلاق باب الترشيح يوم الثلاثاء دون أن يتقدم أحد.

وقال رجاءالله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة في تصريحات تلفزيونية: إن قرار فتح باب الترشح لانتخابات النصر للمرة الثالثة، جاء بعد عدم تقدم أي شخص بأوراقه رسميًا، في الفترتين الأولى والثانية.

وانتهت فترة ولاية سعود آل سويلم على رأس مجلس إدارة نادي النصر بعد أن قاد الفريق الأول للتتويج بلقب أغلى نسخة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنه أعلن عدم ترشحه مجددًا.