خالد البلطان رئيسًا لنادي الشباب السعودي لمدة 4 أعوام

انتخبت الجمعية العمومية لنادي الشباب السعودي خالد البلطان رئيسًا لمدة 4 سنوات مقبلة، ومعه مجلس إدارته.

وتتكون الجمعية العمومية لنادي الشباب من 47 عضوًا كلهم تحت بند العضوية العادية، باستثناء خالد البلطان الذي يحمل العضوية الذهبية، حتى يتمكن من الترشح لمنصب الرئيس بحسب لائحة الأندية المعدلة مؤخرًا.

وتضم قائمة البلطان المرشح لمنصب الرئيس، خليف الهوشان لمنصب نائب الرئيس، وللعضوية: فهد الشعلان، وفهد العليان، وأحمد الكنهل، وكنعان الكنعاني وتركي الفرح.

يذكر أن الشباب أنهى الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.