نادي الشباب السعودي يعلن مشاركة الفريق رسميًا في البطولة العربية المقبلة

أعلن نادي الشباب السعودي، مشاركته رسميًا في كأس العرب للأندية الأبطال، بمسماها الجديد في العام الثاني، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما تلقى موافقة من الاتحاد العربي لكرة القدم.

ونشر النادي بيانًا قال فيه: ”تلقت إدارة الشباب خطابًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد العربي لكرة القدم على مشاركة نادي الشباب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال“.

ووجهت إدارة النادي الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد هذه الموافقة.

???? تلقت إدارة نادي #الشباب خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد العربي لكرة القدم على مشاركة نادي الشباب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال. — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) June 2, 2019

وبدأت البطولة العربية للأندية بنسختها الجديدة في عام 2018، وسميت بكأس زايد للأندية الأبطال، ولعب نهائي البطولة في العين الإماراتية على ملعب هزاع بن زايد، والذي جمع الهلال بالنجم الساحلي التونسي ليتوّج الأخير بطلًا للنسخة الأولى بعد فوزه بهدفين لواحد.

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تسمية النسخة الثانية بمسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال على أن يقام النهائي في مدينة الرباط المغربية.