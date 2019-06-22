النادي الأهلي السعودي يتجه لتجديد عقد حسين عبدالغني ومحمد العويس يهدد بالرحيل

كشفت تقارير صحفية مطلعة أن إدارة النادي الأهلي السعودي قد استقرت على الإبقاء على 4 لاعبين أجانب فقط، على أن يتم التعاقد مع 3 آخرين جدد إلى جانب تجديد التعاقد مع قائد الفريق حسين عبدالغني.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن الرباعي الأجنبي المستمر هم عمر السومة، ودجانيني تافاريس، وجوزيف دي سوزا، وباولو دياز، وسيتم التعاقد مع حارس مرمى أجنبي.

وكشف مصدر خاص قريب الصلة بإدارة النادي الأهلي أن الحارس الدولي محمد العويس قد أبلغ إدارة النادي بأنه حال التعاقد مع حارس أجنبي فسيرغب في فسخ تعاقده مع الراقي.

ويأتي قرار العويس تخوفًا من جلوسه على مقاعد البدلاء علمًا بأن الحارس في حال رغبته في الرحيل فسيكون هناك على الأقل 3 أندية من الكبار ترغب في الحصول على خدماته هما الهلال والنصر والاتحاد.

يشار إلى أن الأهلي احتل المركز الرابع في الدوري السعودي موسم 2018/2019، وضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.