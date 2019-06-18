رسميًا.. الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربًا للنادي الأهلي السعودي لموسمين

أعلن النادي الأهلي السعودي، رسميًا تعاقده مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشرف برانكو إيفانكوفيتش على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها دينامو زغرب، بيرسبوليس الإيراني، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، بالإضافة إلى المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

صفقة التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو، جاءت بدعم من الأمير منصور بن مشعل، وذلك استعدادًا للموسم المقبل.

الكرواتي برانكو مدرباً للفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي لمدة موسمين مقبلين. #WelcomeBranko pic.twitter.com/5AYCaKeNUu — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 18, 2019

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أقال المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، وتم تعيين يوسف عنبر مديرًا فنيًّا مؤقتًا، وتعاقد بعد ذلك مع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، قبل أن يُقيله؛ ويقود عنبر الفريق بشكل مؤقت.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وأنهى الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز الرابع.