نادي الهلال السعودي يفسخ تعاقده مع الأرجنتيني إيزكويل سيروتي

أعلن نادي الهلال السعودي فسخ التعاقد مع الأرجنتيني إيزكويل سيروتي، محترف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رسمي.

ووقعت إدارة الزعيم مخالصة مالية مع سيروتي، مساء اليوم الأربعاء، عقب خروجه من حسابات الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن النادي أعار ”سيروتي“ إلى فريق ”إنديبندنتي الأرجنتيني“ لمدة عام، قبيل بدء منافسات الموسم الرياضي 2018/2019.

وانتقل سيروتي للعب في صفوف الهلال يناير 2018 لكنه خرج إعارة لنادي إندبندنت، ولعب 14 مباراة ولم يسجل أو يصنع أهدافًا.